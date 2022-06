Lubelszczyzna. Czekają nas poważne zmiany. Niektórzy jednak obawiają się systemu kaucyjnego

- Będą na to minimum 24 miesiące - zapowiada Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska. - Wkrótce projekt trafi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kierunek jest dobry

Kaucją mają zostać objęte szklane butelki jednorazowe i wielorazowe o pojemności do 1,5 l (w tym tzw. małpki), puszki aluminiowe (do 1 l) oraz z tworzywa sztucznego (do 3 l). Nie wiadomo jeszcze jaka ma być wysokość owej kaucji, ale nieoficjalnie mówi się o kilku groszach za opakowanie. O wdrażanie nowych zasad mają zadbać producenci napojów. Co jednak ważne, podobno nie będziemy musieli zachowywać paragonów, aby odzyskać pieniądze.

Opakowania po napojach oddamy do sklepów spożywczych. Na te, które mają powierzchnię większą niż 100 mkw. zostanie nałożony taki obowiązek. Wobec mniejszych placówek zastosowana będzie „zasada dobrowolności”. O takich wytycznych możemy przeczytać w ministerialnym projekcie. Po co nam takie zmiany? Autorzy pomysłu uważają, że dzięki nowym rozwiązaniom zmniejszy się w Polsce ilość śmieci nie tylko np. w osiedlowych kontenerach, ale także na dzikich wysypiskach w lasach czy w przydrożnych rowach. Zmiany mają także bardziej zachęcić obywateli do stosowania zasad recyklingu.