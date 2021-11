Lubelszczyzna. Konsultują strategię, która ma decydować o przyszłości Polski. „Młodzi ludzie chcą by ich głos był bardziej słyszalny”

25 listopada odbędą się konsultacje Strategii na rzecz Młodego Pokolenia przeznaczone dla młodzieży z województwa lubelskiego. Spotkania trwają od lutego, a Lubelszczyzna będzie ostatnim regionem, w którym zostaną one przeprowadzone.

- Chcemy rozmawiać o problemach, potrzebach i oczekiwaniach młodych ludzi w siedmiu obszarach tematycznych, które posłużą wypracowaniu konkretnych rozwiązań dedykowanych młodzieży – mówi Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej. I dodaje: - To pierwsza w historii Polski inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji zostaną podzielone na siedem obszarów tematycznych; edukacja i szkolnictwo wyższe, rynek pracy i przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie i kultura, polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa, zdrowie i sport, ekologia i klimat oraz Polska w Unii Europejskiej. Rozmowy mają pomóc w stworzeniu wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.