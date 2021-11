Lubelszczyzna. Masowy mord Żydów przy dźwiękach muzyki

Już od końca 1942 r. żydowscy więźniowie przebywający w dystrykcie lubelskim stali się przedmiotem makabrycznej „rozgrywki”, toczonej przez przedstawicieli niemieckich władz policyjnych, administracji gospodarczej i wojska. Fanatyczni, przesiąknięci skrajnym antysemityzmem naziści uważali, że Żydów tych należy poddać jak najszybszej eksterminacji. Ich oponenci podkreślali, że więźniowie ci stanowią bardzo tanią siłę roboczą, a ich wręcz niewolnicza praca w najróżniejszych zakładach i warsztatach ma duże znaczenie dla funkcjonowania niemieckiej machiny wojennej. Pomimo powszechnej wiedzy o tym, że żydowskich więźniów nie uda się zastąpić np. polskimi robotnikami przymusowymi, z biegiem czasu przeważył pogląd, iż powinni oni stracić życie. Decyzję o ich eksterminacji podjął osobiście jeden z najwyższych dostojników III Rzeszy - szef policji Heinrich Himmler. Bezsprzecznie wpływ na nią miały docierające do Berlina informacje o coraz częstszym stawianiu oporu przez Żydów, którzy nie chcieli umrzeć bez walki. W kwietniu 1943 r. wybuchło powstanie w getcie warszawskim, a w sierpniu doszło do buntu więźniów obozu zagłady w Treblince i walk w getcie białostockim. W październiku 1943 r. miał miejsce bunt w obozie zagłady w Sobiborze, z którego wydostało się ok. 300 więźniów. Każdy z nich był naocznym świadkiem masowych zbrodni, dokonywanych przez Niemców.