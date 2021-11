Lubelszczyzna. Miliardy na S19. Budowa drogi z Lublina do granicy z Mazowszem pochłonie więcej niż rocznie wydaje Lublin

Kwota może przyprawić o zawrót głowy. Chodzi o koszt budowy trasy S19 między Lublinem a granicą z woj. mazowieckim, czyli północnych odcinków „dziewiętnastki" na Lubelszczyźnie. GDDKiA zna już wszystkie oferty firm walczących w przetargach na realizację inwestycji. Jeśli wygrają spółki, które złożyły najniższe oferty to na zaprojektowanie i budowę 100 kilometrów ekspresówki trzeba będzie wydać 2,99 miliarda złotych. Dużo? To więcej niż wynoszą – zaprojektowane na razie – wydatki Lublina w 2022 r. Budżet ponad 300-tysięcznego miasta to 2,66 mld zł.

Dla GDDKiA będzie to jednak kwota oznaczająca setki milionów oszczędności. Dyrekcja na budowę północnych fragmentów S19 była gotowa wydać 3,6 miliarda złotych (ponad 600 mln zł więcej niż wynosi suma najniższych ofert w przetargach).

Budowa S19 została podzielona na sześć odcinków. Z punktu widzenia kierowców kluczowy jest ten między Lublinem (węzeł Rudnik na obwodnicy) a Lubartowem (węzeł Lubartów Północ). Obecna droga między tymi miastami to jedna z najbardziej „obłożonych” ruchem tras w województwie. Przez Niemce przejeżdża w ciągu doby (odcinek od ul. Szkolnej do Ciecierzyna) łącznie 27 060 samochodów. Efekt? Korek ciągnie się w godzinach szczyty nawet od Ciecierzyna do Wandzina.