Lubelszczyzna. Oczepiny jak dawniej? Towarzystwo dla Natury i Człowieka chce przywrócić tradycję

Jak to sprawdzić, przetestować? Członkowie towarzystwa zachęcają nowożeńców z Lubelszczyzny do włączania na wesela dawnych śpiewów. Dlatego organizują dla przyszłych druhen bezpłatną naukę tradycyjnych pieśni.

- Zawsze robią one na weselnikach ogromne wrażenie. Wiemy to z naszego doświadczenia – zapewnia prezes Gorczyca. - A oczepiny zawsze były kulminacyjnym momentem. Oczywiście wesela nie staną się dzięki dawnym pieśniom takie jak kiedyś, ale na pewno nawiązanie do tradycji będzie dobrze widziane. Warto zatem spróbować.