Lubelszczyzna. Pogranicze czeka na turystów. 1 lipca zniesiony zostanie zakaz przebywania w strefie nadgranicznej

1 lipca zniesiony zostanie czasowy zakaz przebywania w 183 miejscowościach graniczących z Białorusią. W samym województwie lubelskim chodzi o 68 miejscowości. Nie był to łatwy okres dla miejscowych. Izolacja trwająca od września ub.r. odcisnęła swoje piętno zarówno na lokalnej gospodarce, handlu i turystyce, ale także na życiu prywatnym mieszkańców. Mają nadzieję, że na pograniczu życie wróci do normalności.

- W związku z zaawansowaniem prac nad budową zapory na granicy polsko-białoruskiej, MSWiA nie widzi konieczności przedłużenia zakazu przebywania w strefie nadgranicznej na obecnych zasadach - mówi Agnieszka Strzępka rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

– Bardzo cieszymy się, że obostrzenia w końcu zostały zniesione i to właśnie przed wakacjami, kiedy zawsze nad jeziorami włodawskimi i we Włodawie jest bardzo dużo turystów, a wiadomo, że na naszym terenie większość mieszkańców i firm żyje z turystyki – mówi Wiesław Muszyński, burmistrz Włodawy. – Kiedy strefa zostaje zniesiona, mam nadzieję, że nastąpi nareszcie rozruch gospodarczy i życie wróci do normy. Podczas stanu wyjątkowego, a później zakazu przebywania przy granicy z Białorusią, bardzo mocno odczuli to włodawscy przedsiębiorcy. Wielu z nich nie przetrwało, zawiesiło albo zamknęło działalność gospodarczą, ponieważ nie było klientów.