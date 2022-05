Lubelszczyzna. Remont mostu koło Rejowca zapewni dobre podróże koleją. Na pasażerów czekają tymczasowe utrudnienia

Sprawne połączenia kolejowe na Lubelszczyźnie zapewnią prace przewidziane na obiektach między Rejowcem a Izbicą na linii Rejowiec-Hrebenne (lk69). PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyremontują most nad rzeką Rejka. Przebudowane zostaną przyczółki i umocnione skarpy nasypu. Wymienione będą tory i zamontowane nowe balustrady. Wartość prac przy moście to ponad 700 tys. złotych. W tym samym czasie remont obejmie także przepust na odcinku między Izbicą a Krasnymstawem. Wartość prac to prawie 500 tysięcy złotych.

Prace przewidziano od 9 maja a 11 czerwca na jednotorowej linii. Ich zakres wymaga wstrzymaniu ruchu pociągów i wprowadzenia komunikacji autobusowej. Autobusy jeżdżą na odcinku Rejowiec – Zamość Wschód – Rejowiec za 8 pociągów regionalnych oraz za 2 pociągi IC na odcinku Lublin Główny - Hrubieszów - Lublin Główny.

W 2022 prace na kolejowych obiektach inżynieryjnych w woj. lubelskim obejmują 4 mosty, 4 przepusty i wiadukt. Zmiany zostały uwzględnione w rozkładzie jazdy.