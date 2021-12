Lubelszczyzna. Szybciej dojedziemy do Rzeszowa. Kierowcy na nowych fragmentach trasy S19

18 km odcinek trasy S19, między obwodnicą Kraśnika a obwodnicą Janowa Lubelskiego dostał „zielone światło” do otwarcia. Podobnie jest z 10 kilometrową obwodnicą Kraśnika. Decyzje o pozwoleniu na użytkowanie wydał Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Dla kierowców oznacza to jedno: drogę można otworzyć dla ruchu. Ale przez najbliższe dni samochody na nią jeszcze nie wjadą.

– Decyzje muszą się uprawomocnić. Trzeba też wykonać prace związane z organizacją ruchu. Trasa będzie udostępniona kierowcom najszybciej jak to będzie możliwe – przekonuje lubelski oddział GDDKiA.

Na pozwolenie na użytkowanie czekają jeszcze dwa odcinki ekspresówki na ternie woj. lubelskiego: od końca obwodnicy Lublina do Niedrzwicy Dużej oraz obwodnica Janowa Lubelskiego.

GDDKiA zapewnia, że te cztery fragmenty S19 zostaną oddane do dyspozycji kierowców jeszcze w grudniu. Nie precyzuje jednak czy otworzy je jednocześnie czy będzie udostępniała do ruchu po kolei. Łącznie chodzi o 47 km drogi ekspresowej S19. Pierwszy – dla jadących od strony Lublina - odcinek (12 km) to fragment od obwodnicy Lublina do Niedrzwicy Dużej. Kierowcy częściowo już z niego korzystają, ale mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Po przejechaniu tej części S19 auta będą musiały jednak wrócić na „starą” DK 19 (odcinek S19 Niedrzwica Duża – Kraśnik jest ciągle budowany).