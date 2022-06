Lubelszczyzna. To już pewne. Lubelski Węgiel „Bogdanka” SA zmieni właściciela

Jak tłumaczy Michał Moskal, szef Gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, dyrektor Biura Prezydialnego PiS, formalna decyzja Rady Ministrów to dopiero początek procesu.- W dalszej kolejności Skarb Państwa zaproponuje Enei podpisanie listu intencyjnego i przedstawi do niego swoje założenia. Wówczas Enea uruchomi proces wyceny i zbycia akcji – mówił „Kurierowi” Moskal.

Zmiana własnościowa ma dać Bogdance szansę na rozwój i pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje. Obecnie na przeszkodzie stoją ograniczenia wynikające ze strategii przyjętej przez rząd, zakładającej, że koncerny energetyczne z udziałem Skarbu Państwa skupią się na realizacji inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. W marcu br. Rada Ministrów przyjęła dokument dotyczący transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, który zakłada m.in. wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Jednak nie ma dziś planów, by do NABE weszła Bogdanka, która stanie się samodzielnym podmiotem.