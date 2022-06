Lubelszczyzna. Wielkie, międzynarodowe plany kolejowe z protestami w tle

Dyskusja i obawy

Jeden z rozważanych (i chyba najważniejszych) scenariuszy zakłada wpisanie takiego połączenia do projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Plany zakładają położenie na terenie całego kraju nowiutkich torów o łącznej długości 1,8 tys. km. Wszystkie prace miałyby zostać zrealizowane w 30 zadaniach inwestycyjnych do 2034 r. Połączenie z Kijowem ewentualnie stanowiłoby przedłużenie tzw. kolejowej szprychy nr 5. mającej prowadzić z Warszawy przez Lublin do Zamościa, Bełżca, a stamtąd: do Lwowa i Kijowa. Linia obsługiwałaby także inne miejscowości ukraińskie m.in. Tarnopol, Winnicę i Chmielnicki.