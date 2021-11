Lubelszczyzna. Za szczepienia będą płacić. Do rozdania jest 35 mln zł. Jak wydadzą te pieniądze samorządy?

W konkursie podsumowano szczepienia w poszczególnych gminach w okresie od 1 sierpnia do 31 października. Zrobiono to na podstawie danych zebranych przez Centrum e-Zdrowie. W sumie laureatami tych zmagań w naszym województwie zostało aż 60 gmin. Czy wszystkie otrzymają dofinansowanie? To zależy od samorządowców.

Warunkiem uzyskania nagród finansowych jest złożenie przez przedstawicieli zwycięskich samorządów odpowiedniego wniosku do wojewody. Można to zrobić jedynie do 17 listopada (to ostatni dzień na taką decyzję). Nie wszystkie samorządy, które zwyciężyły w konkursie, złożyły już odpowiednie wnioski. Agnieszka Wolińska, pełnomocnik wojewody lubelskiego ds. realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw covid-19 poinformowała nas we wtorek (16 listopada), że tylko ponad połowa z nich dopełniła takiej formalności.