Lubelszczyzna. Związkowcy z Bogdanki: Zaczyna nam brakować pieniędzy. Kierownictwo kopalni odpowiada

W piśmie jakie 2 listopada skierowały do zarządu kopalni cztery działające w spółce związki zawodowe znalazło się siedem postulatów związanych z ustaleniem zasad realizacji polityki płacowej w Bogdance w tym i przyszłym roku.

Związkowcy oczekują m.in. wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia w stosunku do 2021 roku o 15 proc. do kwoty 10100 zł brutto, wyrównania tegorocznych wynagrodzeń o współczynnik inflacji, przejrzystych kryteriów podziału premii produkcyjnej, ale także podniesienia kwoty na dojazdy do pracy do 12 zł za dzień oraz podniesienia wartości posiłku regeneracyjnego do 1 proc. najniższego krajowego wynagrodzenia z możliwością realizacji w różnych placówkach handlowych. Związkowcy domagają się też wzrostu odpisu na pracowniczy program emerytalny do 5,5 proc.

Jak tłumaczy w rozmowie z Kurierem Artur Brzozowski, przewodniczący Związku Zawodowego „Kadra” postulaty zostały wypracowane przez wszystkie działające w Bogdance organizacje związkowe po rozmowach z pracownikami spółki.