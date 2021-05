Lubisz spacerować lub jeździć na rowerze? Lasy Kozłowieckie są do tego idealne. Zobacz fotorelację red

Lasy Kozłowieckie to nie tylko idealne miejsce na grzybobranie. Obszar ten to również największy kompleks leśny pod Lublinem. Jazda na rowerze lub spacer? Zdecydowanie tak. Choć majówka 2021 już się skończyła to nie ma przeciwwskazań by odwiedzić to miejsce w najbliższy weekend. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z majówkowego spaceru. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.