Lubisz wędkować? Oto najpopularniejsze łowiska w województwie lubelskim

NOWE Azoty Puławy podejmą zespół Orlen Wisły Płock. Czy tym razem uda się wygrać?

Chociaż to nie będzie mecz rozstrzygający o tym, która drużyna zdobędzie srebrny medal mistrzostw Polski, to wciąż spotkanie zapowiada się na prestiżową konfrontację dla obu zespołów. Piłkarze ręczni Azotów podejmą w sobotę w Puławach Orlen Wisłę Płock. Wygrana gospodarzy zniweluje ich straty do dwóch punktów, ale nadal to „nafciarze” będą bliżsi wicemistrzostwa kraju w kończącym się sezonie PGNiG Superligi.