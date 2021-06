Lublin: 26-latek wypadł z dziesiątego piętra. Za wypchnięcie go z okna sąd skazał 25-latka

Był zimny lutowy poranek 2020 r., kiedy policjanci otrzymali informację, że przed jednym z wieżowców na Czechowie leży ciało mężczyzny. Wszystko wskazywało na to, że w mieszkaniu, w którym przebywała ofiara, odbywała się libacja alkoholowa. Jednak policjanci nikogo na miejscu nie zastali.

Po pewnym czasie mundurowi zatrzymali właściciela mieszkania Pawła J. i innych uczestników zabawy: Krzysztofa T. i Adama N. Po wysłuchaniu wyjaśnień i analizie dowodów śledczy ustalili, że podejrzani i ofiara byli kolegami. Wieczorem spotkali się na libacji. Następnego dnia Paweł J. chciał iść do pracy i obudził kolegów. Wstać nie chciał tylko 26-latek. To doprowadziło do awantury, która miała tragiczny finał. Mężczyzna wypadł przez okno.

O podżeganie do pobicia oskarżony został Paweł J. Zarzut pobicia usłyszeli w prokuraturze Krzysztof T. i Adam N. Ponadto, Krzysztof T. został oskarżony o wypchnięcie kolegi przez okno.