Lublin: 78. rocznica „krwawej niedzieli”. Przez miasto przeszedł wyjątkowy marsz. Zobacz Marta Grabiec Małgorzata Genca

W niedzielę (11.07) obchodzono Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa, dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. 11 lipca 1943 roku miała miejsce tzw. "krwawa niedziela", kiedy to życie straciło wielu Polaków. Była to największa zbrodnicza akcja przeprowadzona na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów. W Lublinie, w wyjątkowy sposób, uczczono pamięć ofiar tego strasznego dnia. Przez miasto przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Wydarzenie zostało organizowane przez Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego oraz Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Uczestnicy byli ubrani na czarno, a w rękach trzymali rozłożoną 100-metrową flagę narodową. Marsz przeszedł z placu Zamkowego, przez ulicę Kowalską i Lubartowską, aż do placu Litewskiego.