Lublin. Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola dba o zdrowie studentów i pracowników, ale dzieli opinie

Prof. Witold Kłaczewski, rektor uczelni, w zarządzeniu podkreślił, że decyzja jest spowodowana „zaostrzającą się falą pandemii”.

– Nie jestem zaszczepiona, ale skoro rektor wydał taką decyzję, to się zaszczepię. Nie podoba mi się ta decyzja, ale jeśli będę musiała, to się dostosuje – przyznaje Marina, jedna ze studentek.

Inne zdanie ma Julia:

– Jestem zaszczepiona, ale nie zgadzam się z zarządzeniem. Uważam, że każdy powinien mieć swobodę wyboru. Zresztą nie wszyscy mogą się zaszczepić ze względów zdrowotnych.

Mimo kilku prób nie udało się skontaktować z Mateuszem Stefankiem, wiceprezydentem Akademii. Na stronie internetowej został jednak opublikowany jego komunikat, w którym podkreśla, że honorowane będą również aktualne ujemne wyniki testów. Co ze studentami i pracownikami, którzy się nie dostosują? – Nie będą dopuszczeni do zajęć przeprowadzonych metodą tradycyjną. Będą oni mogli uczestniczyć jedynie w zajęciach on-line – czytamy w komunikacie. – Pracownicy administracyjni będą kierowani do pracy zdalnej, po uprzednim przekazaniu części obowiązków niemożliwych do zdalnego zrealizowania osobom dopuszczonym do pracy stacjonarnej.