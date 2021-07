Lublin: Autobusy zgodnie z planem wjechały w czerwcu na trzy nowe węzły przesiadkowe. Ale inwestycja… jest opóźniona. Aż o trzy miesiące

W Lublinie ma działać łącznie siedem węzłów przesiadkowych. W skrócie to miejsca, gdzie z prywatnych pojazdów będzie można przesiadać się do komunikacji publicznej. Trzy z nich: przy Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka już działają. Tylko że ciągle nie są ukończone. Choć zgodnie z umową powinny być zrealizowane do końca czerwca.

- Prace w zakresie robót drogowych, na węzłach przesiadkowych przy ulicach Żeglarskiej, Zbożowej i Franczaka Lalka, zostały zakończone – zastrzega Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza. Przyznaje jednak: - Pozostało tam jeszcze zlokalizowanie budynków socjalno-sanitarnych dla kierowców oraz podłączenie infrastruktury takiej jak: ładowarki do autobusów, biletomaty i wyświetlacze dynamicznej informacji przystankowej. Tym samym inwestycja pod kątem formalnym jest nadal w trakcie realizacji.

Węzły mają problem „ z czasem” z powodu ul. Wygodnej. Inwestycja obejmuje przebudowę tej ulicy. - Poszerzono tam jezdnię oraz zbudowano kanalizację deszczową. Powstały również dwa nowe przystanki komunikacji miejskiej. Na ulicy Wygodnej wybudowano także nowe oświetlenie drogowe, które zaprojektowano zasilić z szafki oświetleniowej mieszczącej się przy ul. Zdrowej – mówi Góźdź.