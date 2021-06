Lublin. Awaria wodociągów. Mieszkańcy os. Piastowskiego i Dziesiątej bez wody?

Z informacji opublikowanych przez MPWiK w Lublinie wynika, że pierwsza awaria miała miejsce w nocy z piątku na sobotę (26 czerwca) o godz. 4:30 w dzielnicy Rury. Przy ul. Bolesława Chrobrego 19 doszło do uszkodzenia sieci na przyłączu, przez co nastąpiła przerwa w dostawie wody do budynku.

Woda już znów popłynęła z kranu mieszkańców osiedla Piastowskiego koło południa - kilku godzin przed planowanym usunięciem usterki.

Do drugiej awarii doszło tego samego dnia po godz. 10 w dzielnicy Dziesiąta. Jak informuje MPWiK Lublin pod adresem Zemborzycka 114 nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Przerwa w dostawie wody objęła posesje przy ul. Świętochowskiego 154, 158, 158c, 247, 249, 249a, 249b, 251, 269, 281, 287 i ma się zakończyć o godz. 14.

Jak udało nam się ustalić przy ul. Zemborzyckiej zaplanowane są na poniedziałek (28 czerwca) prace remontowe przy sieci wodociągowej.