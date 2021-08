Lublin będzie gościć 4. Mistrzostwa Świata Niesłyszących w lekkiej atletyce

Organizatorzy przewidują, że do Lublina zawita około 550 zawodników i zawodniczek, reprezentujących 41 krajów. Planowane są zmagania w 25 konkurencjach lekkoatletycznych i będzie to impreza z reżimem sanitarnym. Głównym szkoleniowcem kadry biało-czerwonych jest Marek Jaros, na co dzień szkoleniowiec AZS UMCS Lublin. W sztabie reprezentacji Polski znajduje się jeszcze duet innych lublinian - Dariusz Szymczuk, drugi trener kadry oraz Mariusz Świszcz, trener i kierownik polskiej ekipy.

- Do mistrzostw świata w Lublinie szlifowaliśmy formę, podczas zgrupowania kadry w spalskim Ośrodku Przygotowań Olimpijskich. Wszyscy reprezentanci bardzo sumiennie i ciężko pracowali, a teraz liczymy, że wielu z nich ustanowi swoje rekordy życiowe - mówi Dariusz Szymczuk, jeden z trenerów lekkoatletycznej reprezentacji Polski niesłyszących.

- Jeśli chodzi o szanse medalowe, to ja osobiście bardzo liczę na Oskara Gołębiowskiego ze Spartana Lublin, który jest jednym z głównych faworytów do wygranej na dystansie 400 m przez płotki. Kandydatami do zajęcia miejsc na podium są także zawodnicy rywalizujący w biegach długich i średnich. Mam tu na myśli m.in. Michała Kulpę, Michała Wojciechowskiego i Rafała Nowaka. Z kolei w konkurencjach rzutowych o medale powinni powalczyć kulomiot Oskar Kokoszewski oraz oszczepnik Tomasz Rozumczyk. Wszystko jednak zweryfikują bieżnia, rzutnie i skocznie na lubelskim stadionie - dodaje.