Lublin. Blisko pół wieku przerwy. Wiosna budzi się studenckim teatrem. Kultowy festiwal wraca do Chatki Żaka

Imprezę przed laty wymyślił i zorganizował Andrzej Rozhin, szef Akademickiego Teatru UMCS Gong 2. Wydarzenie miało charakter konkursu, w którym najzdolniejsze zespoły zdobywały nagrody. Grupa Rozhina miała siedzibę w zbudowanej w1965 r. Chatce Żaka i to właśnie deski tamtej sceny były miejscem twórczych studenckich eksperymentów.

Odpowiedzialną za reaktywację imprezy jest Izabela Pastuszko, obecna dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.

– Żeby budować przyszłość, najważniejsze jest czerpanie z naszej przeszłości. Chatka Żaka to miejsce, w którym teatry studenckie się rozwijały, i ja widzę ten powrót. Widzę też potrzebę, żeby teatr studencki na nowo znalazł swoje miejsce w kulturze polskiej – zaznacza dyrektorka, która podczas festiwalu pełni funkcję architektki. Nomenklatura związana z budownictwem nie jest przypadkowa, ponieważ hasłem pierwszej po przerwie edycji imprezy jest „Budować mosty”. Jakie mosty wzniesie festiwal? – Będziemy budować środowisko poprzez pokazy teatralne grup, które wezmą udział w konkursie i warsztatach, ale i wieczorne kluby festiwalowe. Mosty to z jednej strony powrót do przeszłości, ale też między miastami, młodymi ludźmi i poglądami na życie. Myślę, że dziś ta budowa mostów to najważniejsza rzecz dla nas wszystkich – dodaje Pastuszko.