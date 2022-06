Lublin. Blokada stacji paliw Orlen przy ulicy Głębokiej. Powodem wysokie ceny paliw

Protest rozpoczął się w środę (8.06) o godzinie 15 na stacji Orlenu przy ul. Głębokiej. Jego celem było zablokowanie punktu poprzez symulację awarii pojazdu, albo zatankowanie za symboliczną złotówkę i pozostawienie samochodu przy dystrybutorze paliw.

Finalnie do masowej blokady nie doszło. Swój sprzeciw kierowcy wyrazili obecnością, a klienci stacji mogli tankować bez przeszkód. Na miejscu pojawiło się też kilka radiowozów w charakterze prewencyjnym. A sami protestujący, widząc niską frekwencję, po trzydziestu minutach zaczęli odjeżdżać.

- Trzeba coś zrobić, żeby zaczęli obniżać ceny i przyznali się, jakie są marże. Ostatnio na baryłce były to dwa dolary, a teraz jest już sześćdziesiąt. Zrzuca się to na inflację, ale jest to naciąganie ludzi na pieniądze - tak o przyczynie protestu mówił jeden z kierowców.