Lublin: "Boimy się od września posłać swoje dzieci do szkoły". Mieszkańcy twierdzą, że droga nie jest dobrze oznakowana

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie to jedna z największych tego typu placówek w północnej części miasta. Do szkoły uczęszcza około tysiąca uczniów w różnym wieku. Niedaleko znajduje się intensywnie użytkowana główna ulica - Sławinkowska - prowadząca z dzielny Sławin do Marysina, Snopkowa czy Smug. - Ruch na ulicy jest bardzo intensywny, czasem ciężko jest przejść po przejściu dla pieszych a powodem tego jest równa nawierzchnia przebiegająca w dłuższym odcinku prosto - zwraca uwagę nasz Czytelnik. - Co warto zauważyć biegnący wzdłuż drogi chodnik przylega bezpośrednio do niej i jest bardzo wąski - dodaje.

Jak zwraca uwagę nasz Czytelnik, nawet dorośli użytkując chodniki dla pieszych sami czują się niepewnie przy tak ruchliwej ulicy.