Lublin: BOM nie działa. – Mieszkańcy zbulwersowani – wytyka radna opozycji i apeluje o przywrócenie placówki

To było najbardziej „śródmiejsko” położone ratuszowe Biuro Obsługi Mieszkańców. Było, bo BOM w gmachu ratusza przy pl. Łokietka jest zamknięty od miesięcy. - Zwracają się do mnie zbulwersowani mieszkańcy, którzy nie mogą pogodzić się z faktem likwidacji i przeniesienia go w inne miejsce. Wnioskują i proszą, aby w głównym budynku urzędu ratusza, mogli korzystać z usług BOM-u – podkreśla w interpelacji do prezydenta Lublina Małgorzata Suchanowska, radna PiS.

BOM w ratuszu jest „ofiarą” pandemii koronawirusa. Zastał zamknięty w związku z restrykcjami wprowadzonymi z powodu COViD-u w obsłudze patentów przez samorząd.