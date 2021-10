Lublin: Brutalne morderstwo na Bazylianówce. W tle historia rodzinna. 27-latek przyznał się do winy

– Z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawca przyszedł do mieszkania 65-latka. Tam doszło do nieporozumień i awantury, podczas której 27-latek zaatakował pokrzywdzonego. Mężczyzna był i bity i uderzany różnymi przedmiotami po całym ciele. Zmarł w wyniku licznych obrażeń – informuje kom. Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Policjanci weszli do mieszkania na Bazylianówce w niedzielę (10.10) przy wsparciu strażaków, gdyż nie było kontaktu z właścicielem. Wewnątrz znaleźli ciało 65-latka. Mężczyzna miał liczne obrażenia.

Początkowo w sprawie zatrzymano 5 mężczyzn, którzy gościli w mieszkaniu w ostatnim czasie. Wśród nich był 27-letni lublinianin. Jak się okazuje, to on stał za zabójstwem.

Powodem zbrodni były sprawy osobiste

Jak ustalili śledczy, zamordowany 65-latek był partnerem matki podejrzanego. Kobieta zmarła po ciężkich problemach zdrowotnych niedługo po wprowadzeniu się do Zbigniewa H. 27-letni Mariusz S. obwiniał mężczyznę o śmierć matki. Kiedy go odwiedził, doszło do kłótni, w której zarzucał Zbigniewowi H., że źle opiekował się jego matką.