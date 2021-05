Lublin: Budynek stomatologii przy ul. Karmelickiej został sprzedany. Powstaną tu bloki z parkingiem

Przypomnijmy, że Instytut Stomatologii działał w budynku Uniwersytetu Medycznego przy ul. Karmelickiej od 1976 roku. Jest to budynek o zróżnicowanej bryle, założony na planie litery T. Liczy blisko 4,2 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Kilka lat temu stomatolodzy przenieśli się do Stomatologicznego Centrum Klinicznego, które obecnie mieści się w nowoczesnym budynku przy ul. Chodźki. Inwestycja kosztowała ponad 50 mln złotych, z czego ok. 30 mln złotych pochodzi z środków Ministerstwa Zdrowia. Do nowego budynku przeniosły się gabinety stomatologiczne, które do tej pory funkcjonowały właśnie przy ul. Karmelickiej i przy ul. Lubartowskiej.