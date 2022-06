Lublin. Chcieli ubić złoty interes, jednak część mieszkańców stanęła im na drodze. Teraz są nękani

W ubiegłym miesiącu do redakcji Kuriera Lubelskiego zgłosiła się jedna z mieszkanek Kamienicy przy ul. Czeskiej 22 w Lublinie. Kobieta opowiedziała nam o 49,8 mkw poddasza, które ma zostać sprzedane za 32 tysiące złotych.

- Nasze poddasze to bardzo ustawne pomieszczenie, które można zaadoptować na naprawdę ładne mieszkanie. Gdy 3 lata temu kupowałam swoją nieruchomość w tej kamienicy, w moim aneksie do umowy widniał zapis, że poddasze jest częścią wspólną mieszkańców, z której wszyscy możemy po równo korzystać. Teraz ten lokal ma zostać sprzedany, pomimo, że część z nas absolutnie nie wyraża na to zgody. Dodatkowo cena, która została nam zaproponowana, jest po prostu śmieszna. 32 tysiące złotych za 49,8 m2 poddasza w bardzo zadbanej kamienicy to już lekka przesada. Wydaję mi się, że ci państwo są po prostu w zmowie z firmą, która zarządza naszymi udziałami - zaalarmowała nas wówczas jedna z mieszkanek kamienicy.