Lublin: Ciężkie dni dla kierowców z Wrotkowa. Duże utrudnienia w przejeździe przez ul. Nałkowskich. Ile potrwają?

To będą trudne dni dla kierowców z Wrotkowa. Powód? Remont ul. Nałkowskich wchodzi w kolejną fazę, a to oznacza poważne utrudnienia w ruchu na tej ulicy. Chodzi o odcinek od Romera do Żeglarskiej. W dniach 13-14 maja (czwartek i piątek) drogowcy zaplanowali tam prace przy układaniu asfaltu. Efekt? Zwężenie jezdni ul. Nałkowskich o połowę.