Lublin. Coraz mniej czasu, żeby się spisać. Miasto uruchamia dyżury rachmistrzów w BOM-ach i bibliotekach Artur Jurkowski

zdjęcie ilustracyjne Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań to obowiązek każdego z nas. W Lublinie w co czwartym mieszkaniu nie rozpoczęły się jeszcze procedury spisowe. To wskaźnik dużo groszy od średniej dla województwa, gdzie spis nie ruszył dla co dziesiątej nieruchomości.