Lublin. Czy pobyt w szpitalu szkodzi zdrowiu? Czytelniczka ma zastrzeżenia do opieki nad mężem. Dyrekcja odpowiada

Pan Jerzy trafił do Szpitala Neuropsychiatrycznego 23 grudnia 2021 roku. Jak przekonuje jego żona, do karetki wszedł o własnych siłach.

– Tydzień przed pójściem do szpitala nagle mu się pogorszyło, nie umiał sobie z tym poradzić, ja też nie umiałam go wesprzeć. Ale był sprawny, wszystko wokół siebie robił sam. Zadzwoniłam po karetkę, żeby mu pomóc, a nie żeby w ciągu miesiąca go zniszczyć – twierdzi Czytelniczka.

Według niej stan męża pogorszył się, odkąd trafił do szpitala. Kobieta zauważyła na jego ciele rany, które mogą wynikać z przywiązywania pasami, ale nie uważa, by to było konieczne.

– Mąż wcześniej nie był nadpobudliwy – twierdzi kobieta. Jak dodaje, w ciągu niemal półtora miesiąca dostała dwa pozwolenia na wizytę u chorego.

Na wątpliwości Czytelniczki odpowiedział Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego.