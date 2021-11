Lublin. Czy ratownicy medyczni znieważali bezdomnych pacjentów? Sprawę zbada prokuratura

O sprawie poinformowała nas kobieta, która odbywała praktyki w szpitalu na ul. Grenadierów w Lublinie. W e-mailu do redakcji Kuriera opisała szereg niepokojących sytuacji, do których miało dojść w lubelskim szpitalu. Według jej relacji ratownicy ,,praktykowali nieludzkie zachowania w stosunku do pacjentów bezdomnych, czy pod wpływem alkoholu” i ,,poili ich wręcz na siłę płynem do dezynfekcji lub używali siły”. Kobieta, która zastrzegła anonimowość, zwróciła też uwagę na bardzo lekceważące podejście do chorych. Według niej personel szpitala miał naśmiewać się podczas cewnikowania, czy przewijania pacjentów. Stażystka twierdzi, że pracownicy szpitala spędzają za dużo czasu w pomieszczeniu socjalnym, a ,,gdy dyżur pełni pani ordynator, to pacjenci internistyczni mogą liczyć na pomoc tylko od studentów, którzy często są bez nadzoru”. ,,Pomimo starań i chęci stażyści nie zawsze wiedzą, jaki lek podać i w jaki sposób go przygotować, a osoby odpowiedzialne za to często są nieobecne” – czytamy w mailu do redakcji Kuriera.