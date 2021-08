Lublin daje 6 tysięcy złotych za prace dyplomową. Co trzeba zrobić, aby zdobyć te pieniądze?

Konkurs prezydenta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta jest organizowany od 2010. Właśnie ruszyła jego tegoroczna edycja. Na autorów najlepszych praca czekają nagrody. Główna wynosi 6 tys. zł.

– Tematyka związana z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, jest doskonałym polem do pracy badawczej. Poprzez zgłoszenie do konkursu studenci mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i funkcjonowanie miasta – przekonuje Krzysztof Żuk, prezydent Lublin.