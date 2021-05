Lublin: Deweloper otwiera park na górkach. Ekolodzy: „To zamknięcie” [25.05]

„Droga tranzytowa to nie jest element parku naturalistycznego. Nie jest nim także kilkadziesiąt metrów metalowych barierek. Nie jest nim również plac zabaw na miejscu ważnego dla przyrody węzła ekologicznego. O nietaktownym umieszczeniu go praktycznie na masowej mogile aż żal wspominać (przeciwnicy zabudowy podnoszą, że w tym miejscu spoczywają szczątki ofiar Niemców z czasu II wojny światowej, a także komunistów z okresu powojennego). Jednak jest to nasz społeczny obowiązek. Nie ma zgody na takie niszczycielskie i pozbawione wszelkich uczuć wyższych podejście do terenu całych górek” - czytamy na facebookowym profilu inicjatywy Górki Czechowskie Wietrznie Zielone.