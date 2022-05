Lublin. Długopisy w dłoń! Przyszli adwokaci oraz radcy prawni zdają najważniejszy egzamin w swoim życiu. Zobacz zdjęcia Małgorzata Genca Adrianna Romanek

94 przyszłych radców prawnych oraz 42 aplikantów adwokackich przystąpiło dziś do egzaminu zawodowego. To przepustka do ich dalszej kariery zawodowej.