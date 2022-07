Lublin. Do podniebnych podbojów nie trzeba statków kosmicznych. Wystarczą sztukmistrze i lina między budynkami. Rusza Carnaval Sztukmistrzów

Sky is the limit?

Początkiem Carnavalu jest Urban Highline Festival. Od czwartku do niedzieli przez całe dnie highlinerzy, czyli linoskoczkowie, zajmą się bynajmniej nie przyziemnymi sprawami. Spacerować i wykonywać akrobacje będą na dziewięciu rozwieszonych taśmach, m.in. przy CSK, Trybunale Koronnym i ratuszu. Wyczyny linoskoczków są bezpłatne, natomiast płatny będzie wstęp na drugą startującą tego dnia atrakcję, czyli Spotkania Aerialove. Do zobaczenia pod zamkiem będą specjaliści od tańca na szarfach i pokazów na kole cyrkowym. Spotkania potrwają do niedzieli.