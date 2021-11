Lublin. Dogoterapia jako nowa metoda wspierania rozwoju i rehabilitacji

– Działania skierowane są do osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność potrzebują pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Jednym z nich są zajęcia ze zwierzętami. Wspólne przebywanie z nimi poprawia nastrój, skłania do wysiłku, zarówno intelektualnego jak i fizycznego, mobilizuje pamięć, a ponadto wzbudza motywację do udziału w kolejnych zajęciach terapeutycznych – podkreśla Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.