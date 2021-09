Lublin dołoży prawie 15 milionów do śmieci. To nieplanowany wcześniej wydatek. Czy wzrosną opłaty za odbiór odpadów z naszych domów?

Poprzednie umowy na odbiór odpadów wygasły z końcem czerwca. Oferty złożone w nowych postępowaniach są dużo wyższe niż szacował ratusz.

- W trzech sektorach, gdzie podpisaliśmy już umowy z Kom-Eko nakłady są o ok. 30 proc. wyższe od szacowanych. Oznacza to wzrost rocznych wydatków o ok. 11 mln zł – wylicza Marta Smal-Chudzik, dyrektor Wydz. Ochrony Środowiska UM Lublin.