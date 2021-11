Lublin. Grabić czy nie grabić? Samorządy ograniczają sprzątanie liści

- Podstawowym aspektem branym pod uwagę przy usuwaniu liści jest bezpieczeństwo pieszych i innych uczestników ruchu drogowego - zapewnia Monika Głazik z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin. - W związku z tym, liście ze szlaków komunikacyjnych - ulic, chodników oraz ścieżek rowerowych objętych umowami stałego oczyszczania miasta, sprzątane są na bieżąco.

Inaczej wygląda to w przypadku pozostałych miejsc. M.in. w parkach, na skwerach czy terenach zielonych grabienie i sprzątanie liści następuje dopiero po ich całkowitym opadnięciu, ale i wtedy nie odbywa się na całej powierzchni, liście zostają pod krzewami i drzewami, stanowiąc schronienie dla jeży i gryzoni. Jak wskazuje Monika Głazik, całkowite porządki mają miejsce wyłącznie w miejscach reprezentacyjnych, typu place czy skwery. Z kolei liście zalegające np. w pobliżu parkowych alejek są zagrabiane tylko na odległość około 1,5 metra od ścieżek, po to, by zminimalizować ich nawiewanie z powrotem na ścieżki.