Lublin. „Hey Joe” Jimiego Hendrixa, jakiego świat nie słyszał! Zobacz obszerną fotorelację i WIDEO

Wyjątkowe święto muzyki rozpoczęło się od… rozgrzewki. Muzycy na dobry początek wykonali klasyk gatunku, czyli „Smoke on the Water” z repertuaru Deep Purple, a następnie zmierzyli się z hendrixowym „Wild Thing” oraz oczywiście „Hey Joe”. W tak doborowym towarzystwie nie mogło oczywiście obyć się bez wspólnego jammowania.

Po próbie generalnej scenę objęli nauczyciele Rock Music School, którzy pod „przywództwem” Wojtka Cugowskiego zaserwowali swoiste „the best of the best” z szeroko rozumianej muzyki rockowej: „Rainbow in the dark” Dio, „Wishing Well” Free, „Rock n roll” Led Zeppelin oraz „Born to be wild” Steppenwolf.

O godz. 16.00 nadszedł czas na gwóźdź programu. Na Stadionie Żużlowym „Z5” przy Al. Zygmuntowskich wybrzmiały słynne akordy C/G/D/A/E „Hey Joe”.