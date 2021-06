Lublin: Idą do sądu, bo nie chcą dopłacać za ściany. Mieszkańcy w sporze z lubelskim deweloperem

- W prospektach dołączanych do umów deweloperskich firma zawarła powierzchnię ścian działowych, ale nie wliczyła ich do aktu notarialnego. W ten sposób pozbawiła klientów m.in. możliwości kredytowania tej części lokali mieszkalnych. Gdyby powierzchnia ścian rozbieralnych od początku była wliczana do powierzchni lokali, a cena, wskazana w umowie deweloperskiej, uwzględniałaby powierzchnie pod ścianami rozbieralnymi, to najprawdopodobniej nikt by nie miał pretensji – wyjaśnia mec. Paweł Grzegorczyk.