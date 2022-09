Lublin. Inflacja negatywna także dla samorządów

Głównym tematem rozmów był drastyczny wzrost cen energii i ciepła oraz kondycja finansowa samorządów. Nieracjonalna polityka monetarna i gospodarcza rządu sprawia, że rachunki mieszkańców rosną w niewyobrażalnym dotąd tempie.

Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski to największa ogólnopolska organizacja zrzeszająca polskich samorządowców ze wszystkich województw. TAK! Dla Polski! skupia ponad 550 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 30 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii. Według wyjaśnień prezesa stowarzyszenia, nie jest to ruch antypis.

- To jest ruch państwa, który skupia przede wszystkim osoby fizyczne, czyli radni, burmistrzowie, prezydenci, marszałkowie, w odróżnieniu od korporacji, którymi są miasta, gminy czy województwa. Skierowaliśmy nasze postulaty do wszystkich sił politycznych, mamy podpisy od Lewicy, PSL czy Polska 2050, ze strony PIS-u takiej chęci nie ma. Powiedzmy sobie szczerze, że to PIS centralizuje państwo, a naszym postulatem jest decentralizacja państwa. - mówi prezydent Sopotu i prezes ruchu samorządowego Tak! Dla Polski, Jacek Karnowski