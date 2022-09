Lublin. Jak ulepszyć podróżowanie? II Lubelskie Forum Turystyki Anna Paszkowska

Podczas wydarzenia poświęconego branży turystycznej w regionie będzie spotkać ekspertów, trenerów biznesu, liderów branżowych i blogerów. To przestrzeń do przekazania wiedzy o turystyce i miejsce do poznania najnowszych trendów.