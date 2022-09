Lublin jakiego nie znamy – cykl spacerów po mieście inspiracji Ismena Cieśla

„Poznaj Lublin z przewodnikiem” to idealna propozycja nie tylko dla turystów i studentów przyjeżdżających do Lublina. Także wieloletni mieszkańcy miasta podczas nich mogą się dowiedzieć czegoś ciekawego. I jest na to okazja. Przez całą jesień będzie można w nich uczestniczyć.