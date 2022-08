Lublin. Janusz Lato z Krzyżem Wolności i Solidarności [ZOBACZ ZDJĘCIA]

- Wiceprezes IPN wręczył Krzyż w okolicznościach nietypowych, ale IPN wychodzi naprzeciw osobom w podeszłym wieku czy podlegającym leczeniu, by mogły nawet w takich okolicznościach otrzymać odznaczenie – komentuje uroczystość dr Robert Derewenda, dyrektor Oddziału IPN w Lublinie.

- Mamy do czynienia z pokoleniem, którego aktywność opozycyjna miała miejsce około 40 lat temu. To często osoby w podeszłym wieku lub w trakcie leczenia. W związku z tym nie ma co zwlekać i wręczać odznaczenia także w takich, nietypowych okolicznościach - dodaje.

- Wielu się tego Krzyża nie doczekało, bo już odeszli z tego świata, a należał im się w równym stopniu co Januszowi – mówi Bernard Nowak, pisarz, wydawca i działacz NSZZ Solidarność, przyjaciel Janusza Laty. - Można mieć nadzieję, że da się tę dzisiejszą uroczystość potraktować jako pewien symbol. Janusz otrzymał to odznaczenie w zasadzie w imieniu całego podziemnego zarządu „Solidarności” w FSC, bo pozostałych ludzi, z którymi wówczas współpracowaliśmy to w zasadzie już nie ma.