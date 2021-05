Lublin: Kibice wracają na Zygmuntowskie. Jesteście najlepsi! Zobacz nasze archiwalne zdjęcia sport

W piątek po raz pierwszy w tym roku kibice Motoru Lublin pojawią się na trybunach stadionu przy Al. Zygmuntowskich. Chociaż będzie Was tylko ok. 2,5 tys. to jesteśmy pewni, że stworzycie niesamowitą atmosferę. Jak zawsze, to robicie. Bo kibice w Lublinie są najlepsi! Przed dzisiejszym meczem chcemy Wam przypomnieć, jak świetnie bawiliście się w poprzednim sezonie. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.