Lublin: Kierowcy będą zadowoleni. Korki przy wyjeździe z Czubów mogą się zmniejszyć

Korki to codzienność dla wyjeżdżających z Czubów i Węglina. Drogowym „wąskim gardłem” jest rondo Kowcza, czyli skrzyżowanie u zbiegu ul. Jana Pawła II i Armii Krajowej. Kilka lat temu zostało ono przebudowane. Powstały na nim dwa buspasy. Zdaniem kierowców, to m.in. one odpowiadają za to, że tworzą się tam korki. Miasto znalazło receptę na to, jak zmniejszyć drogowe zatory.

- Spiętrzenie ruchu na dojeździe do skrzyżowania w godzinach szczytu komunikacyjnego jest na tyle duże, że wskazane jest zastosowanie kompromisu i przekształcenie buspasów w wydzielone pasy ruchu dla skręcających w prawo – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

O takie rozwiązanie kierowcy dopominali się od dawna. Dlaczego dopiero teraz ratusz zdecydował się je wprowadzić? Okazuje się, że chodzi o pieniądze. A precyzyjniej o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej, z którego skorzystało miasto przy finansowaniu przebudowy skrzyżowania. Roboty kosztowały 6,8 mln zł. Celem inwestycji była właśnie budowa buspasów. Gdyby zostały zlikwidowane przed upływem „terminu trwałości projektu”, to miasto musiałoby oddać całe dofinansowanie z UE.