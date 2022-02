Lublin. Kilkadziesiąt ciągników wyjechało na ulice. Trwa protest Agrounii. Zobacz zdjęcia KS

Według wstępnych danych lubelskiej policji do Lublina przyjechało około 100 pojazdów (ok. 50 ciągników rolniczych). Przyjazd rolników do stolicy województwa jest efektem trwającego w całym kraju protestu Agrounii. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu na al. Tysiąclecia w kierunku ronda Dmowskiego. Kierowcy muszą zatem korzystać z jednego pasa ruchu.