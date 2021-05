Lublin: Kilkunastodniowa libacja zakończyła się śmiercią. Za zasztyletowanie mężczyzny odpowiedzą brat i konkubina

28 lutego Iwona M. przyszła do swojej matki. Powiedziała jej o śmierci swojego partnera. Rodzina zawiadomiła pogotowie. W mieszkaniu przy ul. Chłodnej ratownicy znaleźli ciało 53-latka. Natomiast Mirosław B. miał podcięte żyły. Mimo to, był z nim kontakt. Przyznał się do zabójstwa brata. Policjantom wyznał, że „zrobił to pod wpływem nerwów”.

Mirosław B. i Iwona M. zostali aresztowani. Wyjaśnianiem okoliczności śmierci 53-latka zajęła się Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Na podstawie wyjaśnień Mirosława B., Iwony M., zeznań świadków i opinii biegłych ustalono, że do zabójstwa doszło między 25 a 28 lutego.

Zdaniem śledczych, Iwona M. dwa razy ugodziła konkubenta nożem. Po tym ataku

53-latek nadal żył i chodził po mieszkaniu. Wówczas do pokoju wszedł Mirosław B. To on miał zadać śmiertelny cios.