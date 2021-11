Lublin. Kolorowe ptaki lokalnej kultury. Znamy laureatów Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych - Żurawie

Gala wręczenia nagród już po raz drugi odbywała się w Galerii Labirynt. Była połączona z występami artystycznymi nominowanych.

– Są takie słowa, które zmieniają coś w świecie. One mogą być głośne jak okrzyk na manifestacji albo nieme jak podpis na dokumencie, albo to słowo, które znajdzie się na murze, albo to słowo, które zostanie zdjęte z półki. Każde słowo to decyzja o zabraniu głosu, także zabraniu głosu komuś innemu. Dlatego tak ważne jest, co mówimy i jak mówimy – mówił podczas ogłaszanie werdyktu jury Grzegorz Jędrek, jeden z członków komisji.