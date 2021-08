Lublin. Kontrolują spółki, w których sami pracują. Polska 2050 o zatrudnianiu radnych w komunalnych firmach

- To swego rodzaju patologia obecna w całej Polsce, niezależnie od tego, kto rządzi samorządem. Radni dostają dodatkowe uposażenie w spółkach, które powinni kontrolować – grzmi Jacek Bury, lubelski senator Polska 2050. I podkreśla: - Uważam za niezrozumiały i wręcz skandaliczny fakt, że radni miejscy łączą swoje mandaty z pracą w podległych im spółkach należących do gminy.

We wtorek działacze ugrupowania zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową. Odbyła się przed gmachem lubelskiego ratusza. - To nie jest zdrowy układ i chcemy, aby prezydent Żuk pochylił się nad tą kwestią. Zachęcamy radnych do tego, aby Lublin dał przykład całej Polsce, może nasi radni mogliby zrezygnować z pracy w spółkach, aby zachować najwyższe standardy - mówi senator.

Jak mają wyglądać te standardy? Na razie nie wiadomo. – Będziemy o tym dyskutować - przekonuje Bury.